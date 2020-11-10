شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف عن إمكانية الحضور الجماهيري في نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم 27 من الشهر الجاري بالعرس، مؤكداً أن الجميع سعيد بوصول الاهلي والزمالك لهذه المرحلة التاريخية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال صبحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن الوزارة تعمل على توفير شاشات عرض بمراكز الشباب مع الاهتمام بالاجراءات الاحترازية.
وتابع :«استضافتنا لدول خلال دورة المنتخب الأولمبي في هذه الفترة شئ مهم جدا ورسالة للعالم كله».
وأنهى :«مسألة عودة الجماهير صاحب الحق فيها هو الكاف ونحن ملتزمين ويجب أن نكون على دراية باجراءاتنا الاحترازية، لكن في نفس الوقت هذا قرار الكاف».
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