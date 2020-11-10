شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالستار صبري: اللاعبون أصحاب البشرة السمراء مظلومين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالستار صبري المدرب العام لمنتخب مصر للشباب أن اللاعبين أصحاب البشراء السمراء مظلومين اعلامياً في مصر. وقال عبدالستار صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو: اللاعبون أصحاب البشرة السوداء بعاد كل البعد عن الإعلام وكذلك محمد منير في الطرب بعيد جدا عن الكدر مثل اللاعب في ومظلومين بشدة في الاعلام«. وأنهى حديثه«الإعلام تجاهلني وقت إحترافي لأني مش من الأهلي والزمالك» الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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