عبدالستار صبري: الفارق بيني وبين محمد صلاح «السوشيال ميديا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن الفارق بينه وبين محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني. وقال صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو: الفرق بيني وبين محمد صلاح السوشيال ميديا فقط«. وأوضح:«السوشيال ميديا أضافت كثيراً لمحمد صلاح ولو كانت متواجدة في زمني كنت سألعب لكبار أندية أوروبا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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