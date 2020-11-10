شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالستار صبري يختار التشكيلة التاريخية لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن تشكيله التاريخي للكرة المصرية خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو. وجاء تشكيل عبدالستار على النحو التالي: حراسة المرمى: نادر السيد. خط الدفاع: سمير كمونة، مدحت عبدالهادي، محمد عمارة، ياسر رضوان. وسط الملعب: أحمد حسن، هاني رمزي، حازم إمام، محمد أبوتريكة . الهجوم: حسام حسن، عماد متعب. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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