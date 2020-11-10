شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالستار صبري: لو كنت لاعبًا في الوقت الحالي لوصل سعري 150 ‏مليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن سعره في حال تواجده في هذا الجيل. وقال عبدالستار صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو: «أنا لو هقول سعر ليا في الوقت الحالي 150 مليون جنيه مثلا». وأشار نجم المقاولون العرب وطلائع الجيش ومنتخب مصر السابق، إلى أن المقابل المالي لصفقات اللاعبين اختلف تماماً عما كان عليه الأمر في التسعيبات ومطلع الألفية الحالية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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