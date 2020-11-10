شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل لرمضان صبحي: «إديني ربع مرتبك وأعتزل كورة خالص»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق مازحا عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمرتب الذي يحصل عليه سنوياً. قال نبيل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «يديني ربع مرتبه وانا اعتزل كورة خالص». وواصل:«العامل المادي لعب دورا كبيرا في انتقال رمضان وأحمد فتحي إلى بيراميدز خاصة وأن فتحي لا يحتاج طموحا جديدا في ظل أنه حصد العديد من الألقاب مع الأهلي الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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