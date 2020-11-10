شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أتمنى انضمام «بامبو» لسموحة وسأفجر مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الفريق السكندري أبرم اكثر من صفقة مميزة، استعداداً للموسم الكروي الجديد. وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: انضم لنا رفيق كابو وعبدالكبير الوادي من وادي دجلة، بالاضافة إلى اطهر الطاهر ومحمود البدري. وعن الراحلين عقب انتهاء الاعارة قال:«بكل تأكيد سنتأثر برحيل صلاح محسن وناصر ماهر ولكن صفقاتنا ستعوض غيابهم». وعن التفاوض مع كريم بامبو قال:«نفاوضه من قبل انتقاله للاسماعيلي والزمالك، وبكل تاكيد نتمنى ان ينضم لنا». وأتم كلماته: سنتم التعاقد مع ثلاثة صفقات أخرى منهم ثنائي مفاجأة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: أتمنى انضمام «بامبو» لسموحة وسأفجر مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.