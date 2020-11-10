شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: استقرار الزمالك أهم من ترشحي لانتخابات النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، أن استقرار الابيض أهم من ترشحه على مقعد الرئيس. وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «الاستقرار الاداري يؤدي إلى نتائج مميزة». وواصل:«مخاوف جمهور الزمالك من الاحداث الحالية أمر منطقي». وأنهى تصريحاته: استقرار الزمالك اهم من ترشحي لرئاسة النادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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