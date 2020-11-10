شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: مصطفى يونس «عملي بلوك».. ومرتجي رفض مساعدتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، أن مصطفى يونس كان مدربه بمنتخب الشباب لكنه تخلى عنه.

وقال محمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «مصطفى يونس كان مدربي في منتخب الشباب تحدثت معه لكنه تخلى عني وعملي بلوك على كل الأرقام التي تحدثت معه منها».

وأكمل: «خالد مرتجي تحدث معي بطريقة سيئة، وعندما تواصلت معه وطلبت منه مساعدتي قال لي الأقربون أولى بالمعروف ثم عملي بلوك».