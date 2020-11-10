شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب انبي السابق: شقيق صلاح «قابلني وحش» وأعطاني 100 جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد صبحي لاعب انبي والمنتخب الاولمبي السابق ضيقه بسبب مايتعرض له من أزمات مادية.
وقال صبحي خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «والدتي مريضة جدا واسهر دائما بجوارها وهذا الامر يؤثر على نفسيتي بشكل كبير».
وعن ماقاله بشأن محمد صلاح قال: هو كان صديق مقرب لي وكان دائم التحدي معي في الملعب عندما كان لاعبا في المقاولون العرب، واتمنى ان يصبح افضل لاعب في العالم.
وواصل: ما حدث كان مع شقيقه، عندما اصطحبت والدي وذهبت إلى منزله بطنطا ولكن استقبال شقيقه لنا كان سيء واعطاني مائة جنيه.
وتابع: النني تواصل معي من تركيا وكان داعما لي معنويا بشكل كبير.
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