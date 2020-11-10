شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: اللي يستغل اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي لتحقيق اطماعه يبقي «غبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر احمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الجميع داخل نادي الزمالك من تصدير المشاكل والأزمات في الوقت الحالي خصوصا بعد تعثر مرتضي منصور رئيس النادي في انتخابات مجلس النواب. وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج اوضة اللبس ان من يمتلك اطماع داخل نادي الزمالك ويستغل الوقت الحالي للحديث هو انسان «غبي» وجمهور الزمالك مش هيرحمه والجمهور يعرف تماما مين بيحب الزمالك بجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: اللي يستغل اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي لتحقيق اطماعه يبقي «غبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.