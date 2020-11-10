شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب: مصطفي محمد مستقبل مصر ولفت انتباهي من أيام طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن محمد بركات مدير المنتخب الوطني لكرة القدم على تألق مصطفي محمد مهاجم الزمالك مع المنتخب الفترة المقبلة خصوصا في مباراتي توجو بعد تألقه مع ناديه وقيادته لنهائي إفريقيا
وقال بركات في تصريحات تليفزيونية مع إبراهيم فايق: مصطفي محمد هو مستقبل مصر في رأس الحربة ونعول عليه كثيرا لقيادة المنتخب لتحقيق طموحاته
وشدد عيل ان مصطفي محمد لفت انتباه وهو في كلائع الجيش وطنطا وليس وهو في الزمالك وسبق وصرحت بهذا الكلام وراهنت عليه وعيل ضرورة عودته للأبيض وهو ما حدث بالفعل .
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الوضع في مصر
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اصابات
109,201
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تعافي
100,342
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وفيات
6,368
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