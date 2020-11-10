شكرا لقرائتكم خبر عن بركات : محدش يختلف علي مصطفى محمد والبدري لم يقصد الاساءة له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاول لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده عيل ام مصطفي محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من أفضل مهاجم الدوري.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: محدش يقدر يختلف على مستوي واداء مصطفي محمد كمهاجم مصر مؤكدا ان حسام البدري لم يكن يقصد الاساءة لمصطفي محمد وسبق ووضح المقصود من كلامه في المؤتمر الصحفي الاخير.

واكد أن كل لاعبي المنتخب يتدربون يوميا من اجل الوصول للأفضل بما فيهم مصطفي محمد الذي نراهن عليه لقيادة هجوم المنتخب.