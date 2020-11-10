إبراهيم فايق: حارس مرمي طلائع الجيش يقترب من الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة من العيار الثقيل عن اقتراب محمد بسام حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش من الاقتراب من الانضمام للنادي الأهلي لتدعيم حراسة المرمي بجانب الشناوي وعلي لطفي. وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية في برنامج جمهور التالتة أن مسؤول بارز في مجلس إدارة الأهلي تحدث مع اللاعب مع مسؤولي طلائع الجيش لجس النبض وطلب عدم المغالاة في الطلبات المالية لقيمة صفقة بيع بسام حتي يتسني للأهلي حسم الصفقة وضم الحارس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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