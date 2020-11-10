شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: لازم نفوز علي توجو لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول ان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري يولي مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عناية خاصة ولابد من الفوز بها.

وقال مدير المنتخب في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق ان الفوز على توجو مهم للغاية لتعويض الاخفاق امام كينيا وجزر القمر.

وتابع: لابد من الفوز ذهابا وايابا من اجل تحقيق الاستقرار الفني والإداري ولكي نخوض باقي المباريات بأعصاب هادئة وننجح في تحقيق هدفنا.