شكرا لقرائتكم خبر عن بركات للاعبي القطبين: المنتخب أهم مليون مرة من الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن التركيز هو شعار جميع لاعبي المنتخب خلال معسكرهم الحالي استعدادا لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. وقال بركات في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: لاعبي الأهلي والزمالك مركزين جدًا مع المنتخب وتحدثت معهم قبل مران اليوم وابلغتهم انه من الطبيعي تفكيرهم وانشغالهم بمباراة نهائي افريقيا بين الزمالك والأهلي لكن عليهم ان يهتموا بالمنتخب أكثر لانهم يمثلون مصر ومنتخبها التي تعد أهم مليون مرة من الأهلي والزمالك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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