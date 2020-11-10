شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك: تلقيت عروضًا من المصري والمقاولون وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد كابوريا لاعب نادي الزمالك والمعار لطلائع الجيش تلقيه اكثر من 4 عروض من اندية الدوري الممتاز للانتقال إلى احدهما في الموسم المقبل.

وقال كابوريا في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: افاضل بين 4 عروض من اندية المقاولون وسموحه والمصري والبنك الأهلي للانضمام لاحدهما لكن الأمر يتوقف على موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك والقرار سيكون لإدارة القلعة البيضاء في الأول والأخير مؤكدا انه يتمني العودة للزمالك عن الانتقال لاي ناد آخر.