شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كابوريا: أمير مرتضى طلب عودتي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف احمد كابوريا لاعب نادي الزمالك المعار لطلائع الجيش انه تلقي اتصالا من أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ناقش معه عودته لصفوف القلعة البيضاء مع بداية الموسم المقبل.

وقال كابوريا في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق ان أمير مرتضي تحدث معه هاتفيا منذ شهر تقريبا وناقش معه العودة للزمالك وقال: رحبت جدا وتحت امر الزمالك في أي وقت لان لاعب متعاقد مع الزمالك بعقد لمدة 4 سنوات مضي منهم 3 مواسم ومازال لدي موسم في عقدي.

وتابع: الزمالك هو خيار الأول والأخير وتحت امره في أي وقت واتمني العودة لصفوف الفريق واذا اراد مسؤولي الزمالك تجديد عقدي واعارتي مرة ثانية لن اتردد.