شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك لمرتضي منصور: يا جبل ما يهزك ريح انت رمز للنادي كله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن مجلس إدارة نادي الزمالك دعمهم للمستشار مرتضي منصور رئيس النادي والوقوف بجانبه بعد تعثره في انتخابات مجلس النواب وفقدانه منصبه في المجلس بعد منافسته في الانتخابات حتي اللحظات الأخيرة

وأجمع اعضاء المجلس على راسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم واسماعيل يوسف وهاني زادة وحمادة انور وعلاء مقلد واحمد عادل عبدالفتاح واحمد مرتضي ان مرتضي منصور رمز للنادي كله .

وقال علاء مقلد عضو المجلس: مرتضي منصور اسد وجبل لم ولن يتأثر بخسارة انتخابات البرلمان واكد انه رمز لجميع الزملكاوية وانجازاته تشهد له عند الجميع على كافة المستويات الرياضية والانشائية والاجتماعية وحتي على مستوي البطولات والألقاب وقال كل اعضاء المجلس عيل قلب رجل واحد خلف المستشار مرتضي منصور