شكرا لقرائتكم بعد تجاهل الفيفا.. الجبلاية تلغى إجراءات عمومية اللائحة 15 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 15 نوفمبر الجارى لاعتماد اللائحة الجديدة استعدادا للانتخابات المقبلة، بعدما تجاهل الفيفا الرد على خريطة الطريق التى ارسلتها اللجنة الخماسية وتتضمن عقد الجمعية العمومية فى 10 او 15 نوفمبر الجارى، على ان تقام الانتخابات يوم 30 نوفمبر الجارى.

وكانت اللجنة الخماسية جهزت كشفا مؤخرا يضم 96 ناديا لحضور الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم واعتماد التصنيف من اللجنة الاولمبية، الا أن اللجنة الخماسية لم تدعو للانتخابات قبل 31 اكتوبر الماضى والذى كان اخر موعد للدعوة للجمعية العمومية والانتخابات وفقا للائحة اتحاد الكرة.