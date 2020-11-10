تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه مساء الاثنين

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مساء أمس الإثنين اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة، وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية.

- التصديق على محضر اجتماع المجلس في جلسته السابعة عشرة، التي عقدت يوم 20 أكتوبر الماضي.

- اعتماد قرار المجلس بالتمرير بالموافقة على تعديل موعد الجمعية العمومية إلى يومي 23 و24 نوفمبر الحالي بدلا من يومي 27 و28 نوفمبر.

- اعتماد قرار المجلس بالتمرير بإنهاء التعاقد مع فابيو رودريجوز، لاعب فريق الكرة الطائرة رجال في الموسم 2020/2021 بناء على رغبة الجهاز الفني، مع الموافقة على التعاقد مع اللاعب الكندي رايموند سيزيتو خلال الفترة من أول نوفمبر 2020 وحتى الأول من شهر يونيو 2021.

- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة

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المالية المنتهية من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

- عرض الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للفترة من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020، تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية. - التقرير المالي عن الفترة من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020.

- مشروع الموازنة المقترح للعام 2020/2021. - الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء.

- كما وافق المجلس على المشروع المقدم من المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، للبدء في خطوات توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الأهلي والجامعة الأمريكية وجامعة ريال مدريد بإسبانيا، لتدريس العديد من البرامج في الإدارة الرياضية، على أن يتم البدء في المشروع منتصف العام القادم، ويتم منح الدارس شهادة معتمدة من

الجهات الثلاث، وذلك وفقًا للدور المجتمعي للأهلي في رفع المستوى التثقيفي والتعليمي في الوسط الرياضي.

- اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشأن زيادة قيمة العضوية العامة، التي تشمل جميع الأفرع أو عضوية فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها، والبدء في العمل بها اعتبارا من 1/4/2021، وجاءت الزيادة على النحو التالي: رفع قيمة العضوية العامة لجميع الأفرع للمؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، على أن ترفع قيمة العضوية العامة «لكل الفروع» للمؤهل دون العالي من 600 ألف إلى مليون جنيه.

أما بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد، فسوف ترفع قيمتها من 175 ألف جنيه حاليا للمؤهل العالي إلى 250 ألف جنيه، على أن ترفع قيمة العضوية للمؤهل دون العالي من 250 ألف جنيه لتبلغ 600 ألف جنيه، وبالنسبة لفرع التجمع الخامس فترفع قيمة العضوية للمؤهل العالي من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وبالنسبة للمؤهل دون العالي فترفع من 250 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.