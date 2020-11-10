الأهلي يفتتح المرحلة الأولى من فرع التجمع في يونيو المقبل

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مساء أمس الإثنين اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

واستعرض المجلس الملف الإنشائي في فرع القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، المقدم من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للمجلس، الذي قدم عرضًا تفصيليًّا لما تم إنجازه من أعمال داخل

الفرع، الذي تبلغ مساحته 50 فدانًا، مؤكدًا الانتهاء من 80% من أعمال البنية التحتية، التي تشمل أعمال الصرف الصحي ‏والتغذية والكهرباء، مع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى، التي تضم المبنى الاجتماعي، وغرف خلع الملابس، وملاعب ‏السلة والطائرة واليد، وملاعب أكاديمية الكرة، والمبنى الإداري، والموقع العام والأسوار والبوابات، بتكلفة بلغت 89 مليون جنيه، على أن يتم افتتاح هذه المرحلة في يونيو من العام المقبل.

كما قرر المجلس اعتماد مبلغ 225 مليون جنيه، لتنفيذ المرحلة الثانية بالفرع، التي تشمل بناء مجمع حمام سباحة كبير لخدمة الأعضاء.

وقام المجلس أيضًا باستعراض الملف الإنشائي في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وتم التأكيد على افتتاح أعمال تطوير بوابة مقر النادي بالجزيرة المطلة على الكورنيش يوم 15 نوفمبر الحالي.