منتخب سوريا يفتقد خدمات عمر السومة بسبب “اصابة لا تدعو للقلق”

سيغيب هداف منتخب سوريا عمر السومة عن وديتي أوزبكستان والأردن في دبي بداعي الإصابة، بحسب ما أكد عساف خليفة مدير المنتخب لوكالة فرانس برس.

واضاف خليفة من دبي “ان إصابة السومة لا تدعو للقلق وتحتاج للراحة”.

ويخوض منتخب سوريا معسكرًا تدريبيًا في الإمارات تتخلله مباراتان وديتان مع أوزبكستان والأردن يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في أوّل تجربة لمديره الفني التونسي نبيل معلول استعدادًا لأستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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واشار اتحاد الكرة السوري أنه بعد التواصل مع السومة البالغ 31 عامًا “افاد بشعوره بألم في ركبتيه أشده في ركبة قدمه اليسرى حيث أجرى فحوصات تبين وجود تضييق في المسافة المفصلية مع تمزق بسيط في الغضروف الهلالي الإنسي لا يحتاج إلى تدخل جراحي وإنما لحقن البلازمة ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع على أن يجري البلازما مرة ثانية بعد ثلاثة أسابيع الأمر الذي أضطر الجهازين الفني والطبي للمنتخب باعفائه من الألتحاق ببعثة المنتخب لحين تماثله للشفاء”.

وإلى السومة مهاجم الأهلي السعودي، يغيب عن تشكيلة سوريا أحمد الصالح مدافع العربي الكويتي وعبدالله الشامي مدافع الفيححيل الكويتي بسبب الحظر المفروض في الكويت لتفادي فيروس كورونا المستجد، كما يغيب ساعد دفاع الكرامة الحمصي عمرو جنيات الذي ثبتت إصابته بالفيروس قبل ساعات من سفر المنتخب إلى دبي.

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