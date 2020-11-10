بريندان رودجرز: المرونة سبب تصدر ليستر لجدول ترتيب الدوري الانجليزي

أشاد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي بشخصية فريقه المبتلى بالإصابات بعد الفوز 1 – صفر على ولفرهامبتون واندرز ليصعد لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.

وبفضل ركلة جزاء نفذها المهاجم جيمي فاردي حقق ليستر فوزه الثالث في سبعة أيام عقب تغلبه 4-1 على ليدز يونايتد يوم الإثنين و 4 – صفر على سبورتينج براجا، في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وأبلغ رودجرز محطة (سكاي سبورتس) “اعتقد أنه أفضل انتصار هذا الأسبوع في ظل غياب العديد من اللاعبين خلال جدول شاق. كان الأداء رائعًا”.

وأضاف “نعرف أننا يجب أن نظهر المرونة أحيانًا ولن تكون كل الخيارات متاحة دائمًا وكلما عملنا جميعًا بتناغم كلما تأقلمنا مع الضغوط”.

Advertisements

وافتقد ليستر جهود المدافع كاجلار سويونكو ولاعب الوسط ويلفريد نديدي للإصابة ضمن آخرين.

وتابع رودجرز “من المهم أن تكون الخطوات الأولى إيجابية في أي موسم واللاعبون أظهروا كفاءة ومرونة وهذا ما يريده المدرب”.

ويتفوق ليستر، الذي يملك 18 نقطة من ثماني مباريات، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير وسيزور ليفربول عند استئناف الدوري يوم 21 نوفمبر الثاني بعد الفترة الدولية.

أقرأ ايضًا