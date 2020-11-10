حسام عوار خارج تشكيلة فرنسا أمام البرتغال

أعلن مدرّب منتخب فرنسا بطلة العالم ديديه ديشان الإثنين أن لاعب خط وسط ليون حسام عوار لن يتواجد مع كتيبته في النافذة الدولية، بعد تعرّضه لإصابة خلال نهاية الاسبوع.

وتخوض فرنسا مباراة دولية ودية الأربعاء ضد فنلندا، ثم تحل على البرتغال في 14 الشهر الحالي في لشبونة ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف كرواتيا في 17 الحالي في باريس في الجولة السادسة والأخيرة.

وكان ديشان استدعى عوار بدلًا من نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الاسباني الذي تعرض لإصابة في أتوار ركبته اليسرى، قبل أن يصاب الجزائري الأصل بدوره في فخذه في المباراة أمام سانت إتيان في الدوري المحلي يوم الأحد.

وقال ديشان خلال المؤتمر الصحافي إنه “بعد أن خضع عوار للفحوص بشأن الإصابة التي تعرض لها أمس، قررنا أن نبقيه مع ليون“.

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وأضاف المدرب أنه لن يحل أي لاعب بدلًا من عوار (22 عامًا) الذي خاض أولى مبارياته مع منتخب الديوك في أكتوبر الفائت في مباراة ودية أمام أوكرانيا (7-1).

وكان ديشان استدعى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على الرغم من غيابه عن صفوف فريقه بسبب الإصابة، فيما غاب لاعب وسط رين إدواردو كامافينجا ومدافعا ريال مدريد الإسباني فيريلان ميندي ولايبزيج الألماني دايوت أوباميكانو.

وتتقاسم فرنسا والبرتغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط لكل منهما.

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