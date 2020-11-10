منتخب العراق يتجمع لأول مرة منذ سنة للاستعداد للمعتركات القادمة

يبدأ المنتخب العراقي الثلاثاء معسكرًا تدريبيًا في مدينة دبي بالإمارات يستمر عشرة أيام، وذلك في اول تجمع خارجي أعدادي لمنتخب “اسود الرافدين” منذ عام، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام الأردن وأوزبكستان.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيريه الأردني والأوزبيكي وديًا يومي 12 و17 نوفمبر ضمن برنامجه الأستعدادي للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وخاض المنتخب العراقي مباراته الرسمية الأخيرة في 14 نوفمبر 2019 وفاز فيها على المنتخب الإيراني 2-1 في العاصمة عمان ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي تأجيل المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين أمام البحرين، فيما تحتل إيران المركز الثالث بست نقاط.

وينتظر منتخب أسود الرافدين ملاقاة هونغ كونغ منتخب كمبوديا وإيران في المباريات المتبقية التي لم يحدد الاتحاد القاري موعدها حتى الآن.

توجه المنتخب العراقي إلى الإمارات الإثنين بقائمة ضمت 21 لاعبًا وغاب عنها القائد علاء عبد الزهرة وحسين علي لاصابتهما بفيروس كورونا.

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كما تخلف عن قائمة معسكر الإمارات بسبب الإصابة المدافعان ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل الذي رفعت عنه وزميله علاء مهاوي عقوبة الإيقاف التي فرضتها عليهما الهيئة الموقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم لخرقهما البروتوكلات الصحية في وقت سابق.

واللاعبون هم:

لحراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد

للدفاع: مصطفى محمد واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وعلي عدنان وحسن رائد وعلاء مهاوي.

للوسط: أمجد عطوان وبشار رسن ومحمد رضا ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وابراهيم بايش.

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