لماذا حظر الدوري الإيطالي سفر بعض اللاعبين للمشاركة الدولية؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن لاعبين من ست فرق في الدوري الإيطالي مُنعوا من مغادرة البلاد بواسطة السلطات الإيطالية من أجل المشاركة في المباريات الدولية القادمة؛ بسبب إصابة بعض اللاعبين فيها بفيروس كورونا.

وذكرت التقارير أن الفرق هي: إنتر ميلانو، وروما، وفيورنتينا، وساسولو، وجنوى، ولاتسيو، وذلك لأن هناك إصابات بفيروس كورونا، وعلى باقي اللاعبين عزل أنفسهم عشرة أيام على الأقل كإجراء وقائي.

وأفادت وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء، أن لاعبين من فيورنتينا لم يُسمح لهم بالسفر بعد أن أعلن النادي، يوم الجمعة الماضي، أن لاعبه خوزيه كاييخون أصيب بفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة الإيطالية أن الأمر جاء من السلطة المحلية في إقليم توسكانا، والتي طلبت من جميع لاعبي فيورنتينا عزل أنفسهم عشرة أيام بإستثناء الذهاب إلى المران فقط.

من جانبها كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن أمرًا مماثلًا أيضًا صدر من السلطات الصحية في العاصمة روما، بعد إصابة مهاجم الفريق إدين دجيكو بفيروس كورونا.

وأكد فيورنتينا أن 13 من لاعبيه تلقوا دعوات للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، من بينهم التشيلي إيريك بولجار، المغربي سفيان أمرابط، والثنائي الصربي نيكولا ميلينكوفيتش ودوسان نينكوفيتش.

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وتواجه صربيا على أرضها أسكتلندا في مواجهة فاصلة بتصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو) 2021 يوم الخميس القادم، بينما تلعب تشيلي ضد بيرو وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022 خلال الأيام العشرة المقبلة.

ومن بين لاعبي روما الذين قد يتأثرون بهذا الحظر؛ المدافع الألباني ماراش كومبولا، والنجم الأرميني هنريخ مخيتاريان.

وأبرز اللاعبين الذين سيحرمون من المشاركة في المباريات الدولية؛ تشيرو إيموبيلي، ونيكولو باريلا، إدين دجيكو، وأليكسيس سانشيز، وأرتورو فيدال، وروميلو لوكاكو، وإيفان بيريسيتش.

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