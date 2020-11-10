لماذا يفكر يوفنتوس في بيع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي المقبل؟

يخطط يوفنتوس الإيطالي للتخلص من نجم الفريق كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي القادم، لأسباب مالية من أجل التخلص من أعباء مصاريف النجم البرتغالي المرتفعة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن يوفنتوس يخطط لعرض رونالدو للبيع الصيف المقبل، قبل انتهاء عقده مع الفريق.

وسيدرس يوفنتوس عرض رونالدو للبيع صيف 2021، على أمل استعادة بعض من مبلغ 100 مليون يورو التي أنفقها النادي للتعاقد معه في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

حيث يرغب يوفنتوس في التخلص من نفقات راتب رونالدو المرتفع، والذي يتجاوز 30 مليون يورو سنويًا.

ويعتبر يوفنتوس استمرار رونالدو عامًا آخر أمرًا به مجازفة كبيرة، خاصة وأن النجم البرتغالي يبلغ من العمر 35 عامًا الآن.

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ويمتد عقد رونالدو إلى صيف 2022، ولكن يبدو أن إدارة نادي السيدة العجوز حولت توجهاتها الصيف الماضي، عندما عينت نجم الفريق السابق أندريا بيرلو مدربًا للفريق، في خطوة مثلت بدء عملية إعادة البناء والأعتماد على الشباب، والتي تختلف عن خطة النادي الإيطالي وقت التعاقد مع النجم البرتغالي، لا سيما أن الهدف الأول كان تحقيق دوري أبطال أوروبا خلال أعوام قليلة، والأستفادة من خبرة الدون الأوروبية.

ولم يتمكن رونالدو من قيادة البيانكونيري للفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث تم إقصاء الفريق بطريقة مخيبة للأمال من دور ربع النهائي في موسم 2018/19 على يد أياكس أمستردام الهولندي، ومن دور ثمن النهائي في موسم 2019/20 أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

يذكر أن عمر كريستيانو رونالدو سيكون 36 عامًا في الصيف المقبل، وقد يتمكن من خوض تجربة أوروبية أخيرة، بفضل لياقته وقدرته البدنية العالية.

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