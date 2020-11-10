شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: «صحة والدي زي الفل.. وفي النادي بكره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال احمد مرتضي منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك ان والده المستشار مرتضي منصور بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد انتهاء العملية الانتخابية في ميت غمر. وقال احمد مرتضي في تصريحات خاصة للمصري اليوم: صحة والدي زي الفل وسيتواجد في نادي للزمالك غدًا لممارسه عمله بشكل طبيعي كرئيس لأكبر نادي في مصر وافريقيا موكدا ان شائعات تعرضه لازمة صحية بعد اعلان نتائج الانتخابات شائعات مغرضه لا اساس لها من الصحه الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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