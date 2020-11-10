شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد صلاح يحتفل بزفاف شقيقه بعد ساعات من وصوله القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب احتفل النجم المصرى محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بزفاف شقيقه نصر حيث يقام الحفل في القاهرة بحضور عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين. ونشر الكاتب الصحفى أحمد المسلماني الذي يحضر حفل الزفاف مع زوجته الدكتورة إنجي مهدي تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه مع محمد صلاح. محمد صلاح وأحمد المسلماني وكتب المسلمانى، عبر حسابه بموقع تويتر:«تشرفت وزوجتي الدكتورة إنجي مهدي بحضور حفل زفاف الصديق نصر صلاح شقيق الصديق العزيز والنجم العالمي محمد صلاح. أعتز دوماً بصداقتي لعائلة محمد صلاح.. الوالد والوالدة وكل العائلة الكريمة أتمني لهم موفور الصحة ودوام الأفراح». ونشر نجل أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب السابق صورة جمعته بفرارى الفراعنة من داخل حفل الزفاف. زفاف شقيق محمد صلاح زفاف شقيق محمد صلاح زفاف شقيق محمد صلاح زفاف شقيق محمد صلاح زفاف شقيق محمد صلاح زفاف شقيق محمد صلاح وكان محمد صلاح قد وصل إلى حفل زفاف شقيقه عقب وصوله إلى مطار القاهرة قبل قليل. يذكر أنه وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، محمد صلاح ومحمود تريزيجه لاعب استون فيلا، للمشاركة مع منتخب مصر في مبارياته المرتقبة مع منتخب توجو في مباراتي الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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