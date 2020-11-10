شكرا لقرائتكم المقاولون يدخل معسكر مغلقر الأسبوع المقبل استعدادا للكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً فى مدينة الأسكندرية بداية من الأسبوع المقبل، وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما كشفت القرعة عن موعد أول مباراة لذئاب الجبل والتى تقام يوم 29 نوفمبر الجارى بمنافسات دور الـ 64، حيث تنضم الصفقات الجديدة إلى الفريق من أجل انسجام جميع عناصر الفريق.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن نادى المقاولون أتم اتفاقه مع نظيره إنبى على ضم أحمد عبد العزيز ظهير أيسر الفريق البترولى لدعم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجديد، وأكد عادل على المقاولون بصدد التعاقد مع لاعب أخر مصرى أيضاً خلال الـ 24 ساعة القادمة.

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ويعتبر أحمد عبد العزيز رابع الصفقات الصيفية للمقاولون بعد ضم هيثم الجوينى ووسيم النغموشى أحمد داوودا، وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادى المقاولون لن يقبل استنزاف موارده فى الميركاتو بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين، وقال عادل فى تصريحات خاصة، إن النادى سيحافظ على نفس سياسته من الموسم الماضى، وهى شراء الصفقات بأقل تكلفة واختيار اللاعبين بعناية كما حدث من قبل، مستعينًا بالعين الخبيرة لعماد النحاس، بعدما أثبتت التجربة نجاحها .

فى سياق آخر، يواصل إبراهيم عادل مدافع المقاولون العرب تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق، فى رحلة التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به مع استئناف النشاط الكروى لاستكمال الدورى الماضى، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تدريبات الجرى بعد أسبوع، حيث يسير مدافع المقاولون بخطى ثابتة فى برنامجه العلاجى للعودة سريعاً إلى صفوف الفريق، خاصة وأن ذئاب الجبل يستعدون لموسم قوى مع المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.