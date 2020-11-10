شكرا لقرائتكم أحمد سليمان: تواجد فريد والطيب بالمنتخب الأولمبى إنجاز تاريخى لأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، عن سعادته بتواجد الثنائى فادى فريد وكريم الطيب بين صفوف المنتخب الأولمبى، وقال رئيس أسوان فى تصريحات خاصة: هذا إنجاز تاريخى للنادى لم يحدث من قبل بتواجد اثنين من لاعبى أسوان فى المنتخب، وتمنى لهما التوفيق خاصة أنهما من طراز اللاعبين الكبار وسيكون لهما مستقبل كبير فى الكرة المصرية.

أضاف: حققنا الكثير من الأرقام القياسية فى الموسم الأول بالدورى كان أبرزها البقاء فى الممتاز والفوز التاريخى على الزمالك ونسعى لاستمرار العروض القوية فى الموسم الجديد وإسعاد جماهير أسوان، ونعمل على توفير كل احتياجات الفريق والجهاز الفنى فى سبيل تحقيق ذلك.

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وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة الشركة المسئوله عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة.

كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحه والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي.