شكرا لقرائتكم عبد الستار صبري: "جيل 98 أفضل فريق لمنتخب مصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن تشكيله التاريخي خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس.

حراسة المرمى: نادر السيد.

خط الدفاع: سمير كمونة، مدحت عبد الهادي، محمد عمارة، ياسر رضوان.

وسط الملعب: أحمد حسن، هاني رمزي، حازم إمام، محمد أبوتريكة .

الهجوم: حسام حسن، عماد متعب.

وكشف بأنه اختياراته كانت من اللاعبين الذي زاملهم في الملاعب، مؤكدًا بأن جيل 98 أفضل فريق ظهر في مصر.

كشف عن كواليس جديدة من مسيرته الاحترافية وبالتحديد عن جوزيه مورينيو مدربه السابق بنفيكا البرتغالي.

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وقال صبري خلال تصريحات تليفزيونية: مورينيو قال ان اللاعبين البرتغالين لابد أن يكونوا ظاهرين في الفريق مش اللاعب أفريقي ، وطلب مني طريقة لعب معينة لم ألعبها من قبل.

وتابع: في التدريب زعقلي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات واتعصب واتنرفز وحسيت إن فيه تعند ضدي من أول يوم واستمر الأمر على كده وزعقت معاه وتركت الملعب وذهبت لرئيس النادي.

وأكمل: "حدثت أزمة بيني وبينه في إحدى المباريات بسبب طريقة اللعب والجماهير هاجمته بقوة وطالب برحيله بعد أزمتي معه.

وتحدث صبري عن الفارق بينه وبين محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، قائلا: "الفرق بيني وبين محمد صلاح السوشيال ميديا فقط زودته كتير جدا لو السوشيال كان موجود في زمني كنت لعبت في أندية كبيرة".

كشف عبد الستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن سعره في حال تواجده في هذا الجيل، قائلا: "أنا لو هقول سعر ليا في الوقت الحالي 150 مليون جنيه مثلا".

وأعرب المدرب العام للمنتخب الوطني ولاعب بنفيكا السابق عن حزنه بسبب تجاهله من قبل الإعلام وقت فترة إحترافه.

وقال صبري في تصريحات تليفزيونية: الإعلام تجاهلني في أوقات كتيره جبت جون في بيتر شمايكل مثلا محدش اتكلم ولا كأني عملت حاجه لو أنا إبن الأهلي والزمالك كانت هتفرق معايا جدا.