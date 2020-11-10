شكرا لقرائتكم عبد المنعم: نفسي أرجع الأهلي.. ولكن أبحث المشاركة باستمرار بسبب الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد عبد المنعم لاعب الأهلي في أمنيته للعودة إلى الأهلي خلال الفترة القادمة، ولكنه يفضل التواجد في مكان يشارك فيه حتى يتسنى له المشاركة في أولمبياد طوكيو، قائلا: "نفسي أرجع للأهلي ولكن أتمنى التواجد في مكان أشارك فيه باستمرار للمشاركة في الأولمبياد".

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لو موسيماني طلب عودتي للأهلي هرجع ومش هقصر عشان يكون ليا فرصة مع الفريق"، مضيفا: "المنافسة في مركزي بالمنتخب الأولمبي صعبة للغاية ويوجد معي اسامة جلال وبيكهام ومحمود الجزار ومحمد عبد السلام ومحمود مرعي وأحمد ياسين".

وأردف: "والدي يرغب في بقائي بالأهلي ويرفض مبدا الإعارة ويتوقع ان يكون لي دور مع الأهلي ونفسه يشوفني بتيشتر الاهلي وانا بشيل بولات مع الأهلي، وفلوس عقدي بديها لوالدي وباخد منه مصروفي لحد دلوقتي واتمنى اردلهم الجميل واقدر اسعدهم لانهم تعبوا معايا وانا مدين ليهم".

Advertisements

وأضاف: "حلمي الاحتراف الأوروبي لاسيما أن محمد صلاحح أحدث طفرة في عالم الاحتراف ويقدم مستويات كبيرة في الملاعب الأوروبية".

وتابع: "أحب وائل جمعة وهو مثله الأعلى داخل مصر وأشجع الأهلي من قبل الانضمام إليه ووالدي أهلاوي"، مردفا: "استراحة مدرج الأهلي مصنع الرجال وأخرجت حسام غالي ومتعب وأحمد بلال وأسامة حسني وسعد سمير وتريزيجيه".

وأوضح: "لو رجعت للأهلي هكو نفسي عشان أشارك أساسي وانا مقتنع بإمكانياتي ولو خدت الفرصة هتمسك بيها وواثق في امكانياتي، وطريقة موسيماني ممكن تناسبني بنسبة كبيرة وبحب محمد الشناوي وبحب اطلع بالكورة لقدام واخلي الهجمة شكلها كويس".