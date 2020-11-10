شكرا لقرائتكم محمد عبد المنعم: عبد الحفيظ أبلغني بالعودة.. واستراحة مدرج الأهلي مصنع الرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد المنعم لاعب الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، اجتمع مع ومع وكيله أحمدي يحيى وأبلغه بالعودة للأهلي والانتظام في تدريبات الفريق الأحمر.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "انضميت للأهلي في سن تسع سنوات وتدربت مع مشير حفني بعد اجتياز الاختبارات"، متابعا: "طلبت الخروج للأعارة في وقت فايلر وهو كان يرفض وسيد عبد الحفيظ وسيد عبد الحفيظ قالي لو كنت استمريت معنا كنت لعبت في آخر 10 مباريات واللي كنا بنعتمد فيها على حمدي فتحي في هذا المركز بعد اصابة عدد كبير من المدافعين".

وتابع: "حلمي الاحتراف الأوروبي لاسيما أن محمد صلاحح أحدث طفرة في عالم الاحتراف ويقدم مستويات كبيرة في الملاعب الأوروبية".

Advertisements

وأضاف: "أحب وائل جمعة وهو مثله الأعلى داخل مصر وأشجع الأهلي من قبل الانضمام إليه ووالدي أهلاوي"، مردفا: "استراحة مدرج الأهلي مصنع الرجال وأخرجت حسام غالي ومتعب وأحمد بلال وأسامة حسني وسعد سمير وتريزيجيه".

أوضح: "لو رجعت للأهلي هكو نفسي عشان أشارك أساسي وانا مقتنع بإمكانياتي ولو خدت الفرصة هتمسك بيها وواثق في امكانياتي، وطريقة موسيماني ممكن تناسبني بنسبة كبيرة وبحب محمد الشناوي وبحب اطلع بالكورة لقدام واخلي الهجمة شكلها كويس".