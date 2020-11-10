شكرا لقرائتكم علاء نبيل عن رمضان صبحي: "يديني ربع مرتبه واعتزل الكورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب أن انه كان ينادي لانضمام مصطفى محمد لمنتخب مصر منذ كان لاعبا في طلائع الجيش قائلا:" عمرو زكي وحسام حسن كانوا من علامات هذا المكان، لدينا الآن مصطفى محمد وهو متميز في هذا المركز".

أضاف في تصريحات تلفزيونية:" ديانج من أقوى الصفقات على مستوى الأجانب في الأهلي ومصر مقبلة على عرس كروي بنهائي دوري الأبطال، والحديث فنيا على نهائي دوري الأبطال أمر سابق لأوانه ومن الممكن أن يحدث اشياء كثيرة خلال الفترة القادمة في الناحية الفنية".

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يرى علاء نبيل، أن الأهلي يفتقد للمهاجم الهداف موضحا:" أن يكون وليد سليمان هداف الأهلي هذا الموسم بالدوري بـ9 أهداف، يدل على أن الفريق يفتقد للمهاجم الهداف، كما أنني غير مقتنع ببادجي وأرى أن امكانياته أقل من الفريق ولاعبو الزمالك تألقوا أمام الرجاء المغربي بعد الشعور بالخطر وتحول أداءهم في الشوط الثاني يحسب لهم".

تحدث علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق مازحا عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمرتب الذي يحصل عليه سنوياً قائلا:" يديني ربع مرتبه وانا اعتزل كورة خالص والعامل المادي لعب دورا كبيرا في انتقال رمضان وأحمد فتحي الى بيراميدز خاصة وأن فتحي لا يحتاج طموحا جديدا في ظل أنه حصد العديد من الألقاب مع الأهلي".