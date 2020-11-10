شكرا لقرائتكم عبدالستار صبري : "لو بلعب لحد دلوقتي سعري هيكون 150 مليون جنيه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن سعره في حال تواجده في هذا الجيل، قائلا: "أنا لو هقول سعر ليا في الوقت الحالي 150 مليون جنيه مثلا".

وأعرب المدرب العام للمنتخب الوطني ولاعب بنفيكا السابق عن حزنه بسبب تجاهله من قبل الإعلام وقت فترة إحترافه.

وقال صبري في تصريحات تليفزيونية: الإعلام تجاهلني في أوقات كتيره جبت جون في بيتر شمايكل مثلا محدش اتكلم ولا كأني عملت حاجه لو أنا إبن الأهلي والزمالك كانت هتفرق معايا جدا.

وكشف المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب، عن كواليس تواجده في اختبارات الأهلي والزمالك حينما كان عمره 14 عاما، وقال صبري في تصريحات تليفزيونية: اختبارات الزمالك أسامه نبيه كان معايا في مدرسة واحدة وقالي لازم تيجي تلعب معايا في الزمالك وكان كابتن حلمي طولان ماسك الفريق وقتها روحتله النادي شافني وقال لو حد اداله كتف هيقع وكان في الفريق حازم امام وأسامي جامده وحلمي طولان قالي امشي ورفض تواجدي رفقة الفريق.

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وتابع: بعد كده روحت الأهلي وكابتن مختار كان ماسك الناشئين ومشاني برضه بسبب حجمي وقتها.

وعلق عبد الستار صبري على أداء اللاعبين في الدوري المصري، قائلا: "اللاعبين كلها زي بعض دلوقتي مفيش اختلاف والكل بيأدي دلوقتي مفيش ابتكار خالص ولا إبداع نهائيًا من اللاعبين للأسف.

وأضاف المدرب العام لمنتخب الشباب بأنه يستغل مهاراته لتطوير أداء اللاعبين في المنتخب الوطني للشباب رفقة ربيع ياسين.

وتابع صبري: استغل مهاراتي لتطوير أداء اللاعبين في منتخب الشباب ومنحهم الشجاعة على تطوير المهارات الخاصة بهم، وحثهم على تكثيف المهارة وليس تحجيمهم.