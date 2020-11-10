شكرا لقرائتكم فرج عامر: نفاوض بامبو من قبل انضمامه للإسماعيلي.. وثنائي مفاجأة سينضم لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الفريق السكندري ابرم اكثر من صفقة مميزة، وقال عامر خلال تصريحات تلفزيونية: انضم لنا رفيق كابو وعبد الكبير الوادي من وادي دجلة، بالاضافة الى اطهر الطاهر ومحمود البدري.

وعن الراحلين عقب انتهاء الإعارة قال: بكل تأكيد سنتأثر برحيل صلاح محسن وناصر ماهر ولكن صفقاتنا ستعوض غيابهم.

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وعن التفاوض مع كريم بامبو قال: نفاوضه من قبل انتقاله للاسماعيلي والزمالك، وبكل تاكيد نتمنى ان ينضم لنا.

واتم كلماته: سنتم التعاقد مع ثلاثة صفقات اخرى منهم ثنائي مفاجأة.