سيراميكا ينفي لمصراوي قيمة المقابل المادي لصفقة خماسي المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

نفى معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، ما تردد عن القيمة المتداولة لصفقات الموسم الجديد من صفوف مصر المقاصة.

وكان المقاصة أعلن توصله لاتفاق على بيع خمسة لاعبين بينهم محمد إبراهيم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا مقابل 27 مليون جنيه (طالع التفاصيل).

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وقال البطاوي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأرقام التي تمت تداولها عن صفقات الموسم الجديد غير صحيحة".

وأضاف: "هناك أرقام أخرى سيتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة المقبلة".

ووافق المقاصة على بيع كل من أحمد سامي وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد توني ومحمد ابراهيم لسيراميكا كيلوبترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.