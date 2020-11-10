بالفيديو.. ميدو: يجب رفع القبعة للدولة.. الزمالك أهم من أي شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن الدولة حرصت على ضمان استقرار النادي قبل خوض المباراة النهائية المرتقبة لدوري أبطال إفريقيا بعدم النظر في الشكاوى المقدمة لعزل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وقال ميدو، في تصريحات ببرنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "هناك حرص كبير من ‏الدولة على استقرار الزمالك، والمسؤولون تعلموا من الدرس، ولن يتم النظر للشكاوي أو الإعلان عن أي قرار ضد النادي قبل نهائي إفريقيا".

وأضاف: "حل مجالس الإدارات في توقيت غير مناسب أدخل نادي الزمالك في النفق المظلم، الدولة لن تكرر هذا الخطأ، وأتمنى ألا يكون هناك مخالفات في نادي الزمالك في ظل التفتيش القضائي الذي يُجرى حاليًا".

وأكمل: "الجميع يعلم أن أي قرار سيتم اتخاذه في الوقت الحالي سيؤثِّر على الزمالك بشكل كبير جدا قبل مباراة هامة أمام الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا يوم 27 نوفمبر، الدولة تبحث عن تحقيق العدالة للفريقين بالمباراة".

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وتابع: "مرتضى منصور لم يحالفه التوفيق في انتخابات مجلس النواب بميت غمر، ومن الطبيعي أن تحدث ضجة، لكن يجب الفصل بين السياسة والرياضة، نادي الزمالك لا علاقة له بنجاح أو خسارة رئيسه في مجلس النواب".

وأوضح: "نادي الزمالك أهم من أي مشاكل ممكن أن تحدث لأي شخص، الأساس هو الجمهور الذي صنع النادي وسيظل الداعم الأساسي وخط الدفاع الأول له، لذلك نتائج انتخابات مجلس النواب لا علاقة لها بنادي الزمالك".

وأتم ميدو قائلا: "يجب رفع القبعة لمسؤولي الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحِرصهم على استقرار الزمالك ودعم فريق الكرة، ولن يتم اتخاذ أي قرار يخص النادي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا".