المقاصة يكشف.. لماذا تحولت وجهة محمد إبراهيم من الأهلي وبيراميدز لسيراميكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، كواليس فشل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى النادي الأهلي أو بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل تحويل وجهة اللاعب إلى سيراميكا كليوباترا الصاعد للدوري الممتاز.

وقال سليم، في تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" مساء الإثنين: "كنا نرغب في بقاء محمد إبراهيم، لكنه في يناير المقبل سيصبح لاعبا حرا، لذلك تم الاستقرار على انتقاله لسيراميكا كليوباترا".

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وأضاف: "الأهلي لم يحدد لنا مبلغا محددا لشراء محمد إبراهيم، لكن المقابل المادي خلال المفاوضات كان يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون جنيه".

وأكمل: "محمد إبراهيم رفض الرحيل للأهلي وفضّل الانتقال إلى بيراميدز بسبب ارتباطه بجماهير الزمالك بعد التاريخ الذي حققه مع النادي، وفضل الانتقال لأي ناد آخر بعيدا عن الأهلي".

وأتم سليم قائلا: "ما عطَّل انتقال محمد إبراهيم إلى بيراميدز وتحويل وجهته إلى سيراميكا كليوباترا هو إيجاد بيراميدز لعدد من اللاعبين في مركز محمد إبراهيم، رغم أنه كان هناك إصرارا كبيرا من مسؤولي النادي على التعاقد معه بمبلغ كبير".