بينهم محمد إبراهيم.. خماسي المقاصة إلى سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، توصل النادي لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا على بيع خمسة لاعبين وعلى رأسهم محمد إبراهيم إلى صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وقال سليم، في تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" مساء الإثنين: "مررنا بظروف تتمثل في عدم رغبة شركة مصر للمقاصة في استكمال نشاط كرة القدم".

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وأضاف: "احترمنا رغبة الشركة، وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبدالسلام الاعتماد على موارده الداخلية، وبالتالي تم الاستقرار على بيع خمسة لاعبين إلى سيراميكا كليوباترا".

وأكمل: "هؤلاء اللاعبين هم محمد إبراهيم، أحمد سامي، أحمد محسن، محمد توني ومحمد مسعد، وتم بيعهم مقابل 27 مليون جنيه، وهذا المقابل المادي مرضي بالنسبة لنا في ظل الظروف الحالية".

وأتم المدير التنفيذي للمقاصة قائلا: "الصفقة في مراحل متقدمة للغاية وهناك رغبة من الطرفين لكنها لم تتم بشكل رسمي، وسيتم ضم خمسة لاعبين من الشباب لتعويض الخماسي لأننا نعاني من أزمة مالية".