ملف الإثنين..قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية.. فتحي في بيراميدز.. والمنتخب ينتظر صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 9 نوفمبر 2020.
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