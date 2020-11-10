هاني سعيد يُعلق على عدم اختيار أحمد فتحي للتواجد مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه يشعر بما يمر به أحمد فتحي، لاعب الفريق المنضم حديثا قادمًا من الأهلي، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي شعوره بالحزن بعد 12 عام قضاها مع الفريق.

وقال سعيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" أشعر بما يمر به فتحي، انك تلعب 12 سنة طبيعى ان يكون حزين حتى لو كان يستعد لخوض تجربة جديدة".

وعن عدم استدعاء فتحي لصفوف منتخب مصر علق سعيد على هذا القرار، مؤكدا أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

وأوضح، أنه يحترم قرار البدري فهذا الأمر في النهاية قراره ونحترمه، لكن كوجهة نظر شخصية أرى أن أحمد فتحي لا يمكن الاستغناء عنه سواء مع الفريق او منتخب مصر.