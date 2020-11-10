فتحي: لا اعلم سبب استبعادي من المنتخب.. ولا أشعر بالغربة في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، أنه لا يعلم سبب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن هدفه هو المشاركة في كأس العالم 2022.
وقال فتحي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "أشكر جمهور الاهلي ولا استطيع اعطائهم حقهم، ودائما ما يقفون في ظهري، وسأظل أشكرهم طوال عمري، الاهلي نادي كبير ولديه جمهور قوي وفضله كبير عليّ".
وعن انضمامه لبيراميدز قال فتحي: "اتمنى أن تكون خطوة جيدة والخطوة والبدايات الجديدة دائما ما تكون صعبة، واتمنى التوفيق مع الفريق".
وبسؤاله عن عدم استدعائه لقائمة المنتخب، رد لاعب بيراميدز: "كل التوفيق للمنتخب وأهم شيء نكسب مباراتي توجو، ولا اعلم سبب استبعادي وهذا رأي حسام البدري واحترمه ولم يتواصل معي أي أحد من المنتخب، وهدفي اللعب في كأس العالم ٢٠٢٢".
وقال فتحي عن المركز الذي سيلعب به في بيراميدز: "لا امانع اللعب في الجبهة اليسرى وكنت مؤثر على المرمى عندما لعبت كظهير أيسر مع الأهلي، ولا اشعر بالغربة في بيراميدز حيث زاملت معظم اللاعبين في المنتخب وأحلم بتحقيق بطولة بالطبع".
واختتم فتحي تصريحاته: "كنت أحب مارتن يول ومانويل جوزيه وموسيماني من المدربين المحترمين وفي المنتخب حسن شحاتة بالطبع وحسام البدري، وأحب محمود الخطيب وأشكره على ما فعله وأتمنى له التوفيق وأن تسجل بطولة افريقيا بإسمه بعد الجهد الذي بذله".
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