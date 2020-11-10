بركات: الونش سليم بنسبة 100%.. وحجازي حصل على راحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر إدارياً أن محمود الونش مُدافع الزمالك لا يعاني من إصابات، وأنه مستعد للمشاركة مع المنتخب بنسبة 100%.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال بركات :"الونش سليم بنسبة مليون بالمائة، تواصلنا مع طبيب الزمالك وتم تنسيق كل شيء، واللاعب مستعد للمشاركة".

وتابع بركات :"المستوى الطيب الذي قدمه محمود الونش في الفترة الأخيرة هو الذي جعله مؤهلاً للانضمام إلى منتخب مصر، ولذلك حصل على الاستدعاء، ولو كان مصاباً لما حدث ذلك".

Advertisements

وتستعد مصر لمواجهتي توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها 2022 في الكاميرون، حيث يبحث الفريق المصري عن أول فوز في التصفيات.

وأضاف مدير المنتخب :"متفائلون إلى أبعد الحدود بالخروج من المعسكر الحالي بنتائج إيجابية، حسام البدري يتحدث دائماً مع اللاعبين حول الوضعية التي يجب أن يكون بها المنتخب".

وتابع بركات :"أحمد حجازي انضم للمعسكر وشارك في تدريبات الاثنين، لكنه حصل على راحة نظراً لخوضه مباراة مع فريقه قبل 48 ساعة".

وأنهى محمد بركات :"محمد صلاح ومحمد النني وصلا إلى القاهرة في وقت متأخر ولذلك لم يشاركا في مران الاثنين، لكنهما حاضران في تدريبات الثلاثاء بداية من الحادية عشر صباحاً".