خالد الغندور يعلن عودة برنامج "زملكاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلن خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عودة برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه عبر قناة "الزمالك"، بعدما تم إيقاف بثه مؤخرا.
وكتب الغندور، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "غدا (الثلاثاء) إن شاء الله عودة برنامج زملكاوي مرة أخرى، انتظرونا".
وكان تقرر يوم 27 أكتوبر الماضي إيقاف برنامج "زملكاوي" لمدة أسبوعين بناء على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
يُذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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