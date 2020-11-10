خالد الغندور يعلن عودة برنامج "زملكاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عودة برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه عبر قناة "الزمالك"، بعدما تم إيقاف بثه مؤخرا.

وكتب الغندور، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "غدا (الثلاثاء) إن شاء الله عودة برنامج زملكاوي مرة أخرى، انتظرونا".

وكان تقرر يوم 27 أكتوبر الماضي إيقاف برنامج "زملكاوي" لمدة أسبوعين بناء على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

يُذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.