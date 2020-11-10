فهد المولد: اتحاد جدة كان يحتاج لحجازي.. ونشعر بأنه معنا منذ فترة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أشاد النجم السعودي فهد المولد لاعب اتحاد جدة، بصفقة ضم الدولي المصري أحمد حجازي لصفوف فريقه قادمًا من ويست بروميتش.
وقال المولد في تصريحات لبرنامج "كورة روتانا" كنا نحتاح لاعب مثل حجازي من فترة طويلة جداً".
وأضاف لاعب اتحاد جدة، أن الجميع داخل ناديه يشعر بأن هذا أحمد حجازي ليس غريبا عن الفريق ويتواجد معهم منذ فترة طويلة.
وانتقل حجازي قبل أيام لصفوف فريق اتحاد جدة قادمًا من ويست بروميتش، حيث خاض حتى الآن مباراتين مع الفريق الأولى انتتهت بالفوز على الأهلي في لقاء الديربي بهدفين دون رد، والثانية بالتعادل أمام التعاون.
ويتواجد حاليًا أحمد حجازي مع منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهتي توجو في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
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