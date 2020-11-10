علاء نبيل عن "رمضان صبحي": "يديني ربع مرتبه واعتزل الكرة"

تحدث علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق مازحا عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمرتب الذي يحصل عليه سنوياً. قال نبيل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "يديني ربع مرتبه وانا اعتزل كورة خالص". وتابع أن العامل المادي لعب دورا كبيرا في انتقال رمضان وأحمد فتحي الى بيراميدز خاصة وأن فتحي لا يحتاج طموحا جديدا في ظل أنه حصد العديد من الألقاب مع الأهلي. الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "يديني ربع مرتبه وانا اعتزل كورة خالص". وتابع أن العامل المادي لعب دورا كبيرا في انتقال رمضان وأحمد فتحي الى بيراميدز خاصة وأن فتحي لا يحتاج طموحا جديدا في ظل أنه حصد العديد من الألقاب مع الأهلي.

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