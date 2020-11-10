عبدالستار صبري : "الفارق بيني وبين صلاح السوشيال ميديا فقط"

كشف عبدالستار صبري المدرب العام للمنتخب الوطني للشباب عن الفارق بينه وبين محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني. الوطني. وقال صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : الفرق بيني وبين محمد صلاح السوشيال ميديا فقط زودته كتير جدا لو السوشيال كان موجود في زمني كنت لعبت في أندية كبيرة. ميدو : الفرق بيني وبين محمد صلاح السوشيال ميديا فقط زودته كتير جدا لو السوشيال كان موجود في زمني كنت لعبت في أندية كبيرة.

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